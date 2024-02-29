Erzurum'da kar kalınlığı 3 metreyi aştı

Bu yıl fazla bölgede kar yağmamasına rağmen köyde kar kalınlığı 3 metreyi buluyor. Y

üksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 5 metrenin üzerinde seyretmesi hayatı olumsuz etkiliyor.

İnsanların genelde tarım ve hayvancılık yaptığı köyde kış mevsiminde yağan kar, hayatı birçok noktada zorlaştırıyor.

Düzyurt köyü Türkiye'nin ve Erzurum’un 2 bin 405 metre ile en yüksek rakımına sahip yerleşim yeri olarak dikkat çekiyor. Aşkale'ye 19 kilometre mesafede olan köyde çok kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşımda sık sık aksamalar meydana geliyor.

Vatandaşlar ise köy ile dış hayatın bağının kesilmemesi için yetkililerden köylerine verici yapılmasını talep ediyor.