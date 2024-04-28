Kene vakaları artıyor | İlk ölüm Erzurum'da görüldü

Sıcak geçen ilkbahar, kene vakalarını mevsiminden önce artırdı.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı'nı (KKKA) bulaştıran keneler bu yıl daha erken görülmeye başlandı.
Çorum, Yozgat, Tokat ve Sivas'ın özellikle kuzey bölümleri, Giresun, Gümüşhane, Erzincan ve Erzurum hattında kene vakalarının yoğun şekilde görüldüğünü aktaran uzmanlar, dış ortamda çalışan vatandaşları ve piknikçileri uyardı.
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Vücuda yapışan kenenin başının ezilmesi virüsün kana bulaşmasını hızlandırıyor. Vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.
Vücudu kapatan uzun kollu giysiler, pantolonun paçasını çorabın içerisine koyma gibi koruyucu önlemler alınabileceği belirtiliyor.
80 CİVARINDA VAKA VAR
Keneler bahar aylarında sıcaklığa bağlı ortaya çıkıyor. Ekim ayına kadar doğada görülüyor.
Yıllık vaka sayısı genelde 1200-1300 civarında oluyordu. Geçen sene bu rakam 600-700'e düştü.
Bu yıl havanın erken ısınmasıyla şu ana kadar 80 civarında vaka var.
İLK ÖLÜM ERZURUM'DA
Bu yıl KKKA şüphesiyle Erzurum'da ilk ölüm vakası da gerçekleşti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Erzurum
- Kene, Kkka