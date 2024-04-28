Kene vakaları artıyor | İlk ölüm Erzurum'da görüldü

80 CİVARINDA VAKA VAR



Keneler bahar aylarında sıcaklığa bağlı ortaya çıkıyor. Ekim ayına kadar doğada görülüyor.



Yıllık vaka sayısı genelde 1200-1300 civarında oluyordu. Geçen sene bu rakam 600-700'e düştü.



Bu yıl havanın erken ısınmasıyla şu ana kadar 80 civarında vaka var.



İLK ÖLÜM ERZURUM'DA



Bu yıl KKKA şüphesiyle Erzurum'da ilk ölüm vakası da gerçekleşti.

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