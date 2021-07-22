Esenler'de 20 yaşındaki kızını öldüren adam intihar girişimine bulundu

İstanbul'un Esenler ilçesinde yaşanan olay 5 katlı bir binanın 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, H. Ü.'nün eşi ve bir çocuğu akrabalarına bayramlaşmak için evden çıktı.

Bu sırada baba H. Ü. ile kızı Zeynep Ü. evde tartışmaya başladı. Nedeni bilinmeyen tartışma sonrası H. Ü. kızı Zeynep'i boğarak öldürdü. Kızının öldüğünü gören baba, önce bileklerini keserek intihara teşebbüs etti ardından evi yakmaya çalıştı.

Zeynep Ü.

Evden dumanların yükseldiğini gören komşuları itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, genç kızın cansız bedenine ulaştı.



Genç kızın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na, ağır yaralı olan baba H. Ü. ise hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.



"BAĞIRIŞ SESLERİ GELDİ"



Komşu Ramazan Yılmaz, "Gece 01.00 - 01.30 sıralarında hane reisinin eve gittiğini gördüm kızıyla beraber. Sabah 8.30 sıralarında bağırış sesleri geldi. Dumanlar vardı. İtfaiye geldi, camları filan kırdılar. Evde yok diye biliyorlar ama ben ısrarla söyledim, evdeler diye. Komşularıyla fazla irtibatlı değillerdi, kendi hallerinde bir aileydi" dedi.

ÜNLÜ MANKENE ÖLDÜRESİYE DAYAK