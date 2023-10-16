Esenler'de 5 katlı binanın zemini kaydı

"BİNANIN AYRILMA SESLERİNE UYANDIM"



Binadan gelen seslerle uyandığını belirten Mustafa Aslan, "Sabah binanın ayrılma seslerine uyandım. Korkarak dışarı çıktık ve binada geriye doğru çökme olduğunu gördük. Daha sonrasında zabıta ekipleri geldi ve binayı mühürledi. Yıkılıp, yıkılmayacağına dair kararın çıkacağı söylendi." dedi.



"TAŞ DÖKÜLDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"



Bayram Bozkurt ise "Binanın ayrımından taş döküldüğünü gördüm. Bina zaten ayrık durumdaydı ama daha da açıldı aralık. Bina şu anda mühürlü durumda. Ne olacağına dair sonuç belli olacak." diye konuştu.