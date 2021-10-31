Esenyurt'ta elbise astarına gizlenmiş 15 kilogram eroin bulundu

Jandarma ekipleri, C.S. isimli bir kişinin doğu illerinden yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucuyu sokak satıcılarına dağıtacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; C.S. isimli bir kişinin doğu illerinden yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul ili genelinde "Torbacı" olarak tabir edilen kişilere satacağı bilgisine ulaşıldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüpheli C.S. teknik ve fiziki takibe alındı. Uyuşturucu sevkiyatı yapılacak olan aracı tespit eden ve takibe başlayan jandarma ekipleri, söz konusu aracı uzun bir kovalamacanın ardından Esenyurt’ta durdurdu.

Şüpheli yakalanarak etkisiz hale getirildi. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda; aracın bagaj kısmında bulunan kadın elbiselerinin astar kısmına özel olarak zulalanmış vaziyette 500 adet paketlenmiş halde toplam 15 kilo uyuşturucu madde eroin ele geçirildi.

Yakalanan C.S., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.