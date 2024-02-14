Esenyurt'ta ilginç anlar | İkamet süresi dolan yabancı uyruklu şahıs dere yatağında yakalandı

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Pınar Mahallesi'ndeki bir kişinin dereye düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis yabancı uyruklu O.L.'nin ikamet izin geçerlilik tarihi dolduğu için saklandığını belirledi.



Şüphelinin dere yatağından çıkmaya ikna olmaması nedeniyle olay yerine itfaiye ve sualtı ekipleri çağrıldı.



Yabancı uyruklu kişi sualtı ekipleri tarafından dereden çıkartıldı, emniyete götürüldü.



Emniyetteki işlemlerinin ardından O.L., Geri Gönderme Merkezine gönderildi.