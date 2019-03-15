İstanbul'un Esenyurt ilçesi Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 2264. Sokak'taki Şehit Ahmet Kocabay Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde saat 16.45 sıralarında iddiaya göre, iki öğrenci grubu arasında okul çıkışı kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3. sınıf öğrencileri Dursun İ. ile İsmail S. bacaklarından bıçaklanarak yaralandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken kaçan öğrenciler aranıyor.