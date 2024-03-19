Esenyurt’ta sürücü kursu aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.



Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Çetin Y’nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Yaralı 2 kişi ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kazaya karışan minibüs sürücüsü gözaltına alındı.



Mahalle sakini Sedat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın meydana geldiği yolun yeni yapıldığını, yeterli uyarı sistemi olmayışından sıklıkla kaza yaşandığını söyledi.