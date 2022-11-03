Eşini boğazından bıçaklayan kocaya indirimli ceza

Yargıtay, eşini boğazından bıçaklayarak öldürmeye çalışan zanlıya verilen indirimli cezayı onayladı.



Olay 2020'de Kayseri'de meydana gelmişti. Okan Taşdöven, uzaklaştırma kararına rağmen boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Taşdöven'in çalıştığı mağazaya gitti.

Yanlarında 16 yaşındaki kızları olmasına rağmen kadını boğazından bıçaklayıp, eşarpla boğmak istedi.

Olayın ardından tutuklanan Okan Taşdöven için "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

"TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALDI"

Ancak mahkeme, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını belirterek cezayı 16 yıl 9 aya indirdi. Sanık, şikayetçi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Ancak Yargıtay da 16 yıl 9 ay hapis cezasını kararını onadı.