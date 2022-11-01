Şişli'de bir kişi silahla öldürüldü, yanındaki kadın kaçırıldı

İstanbul Şişli'de bir otomobilin önü başka bir araçla kesildi. Araç içerisindeki bir kişi slahla vurularak öldürüldü, yanındaki kadın kaçırıldı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şişli'de bir kişi silahla öldürüldü, yanındaki kadın kaçırıldı

Şişli’de önü kesilerek durdurulan otomobildeki bir kişi silahla öldürüldü, yanındaki kadın kaçırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde 34 EYR 630 plakalı otomobilin önü, kimliği belirsiz kişiler tarafından başka bir araçla kesildi.

Şüpheliler, araç içerisindeki M.T’yi silahla yaraladı, yanındaki kadını kaçırdı.

Şişli'de bir kişi silahla öldürüldü, yanındaki kadın kaçırıldı - 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptıkları M.T’yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

M.T, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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