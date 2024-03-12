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Eşini öldürüp “gururlu hissediyor” paylaşımı yapan sanığın cezası belli oldu

Çanakkale’de boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur’u öldürüp sosyal medya hesabında “Gururlu hissediyor.” şeklinde paylaşım yapan Gencay Korur hakkında karar belli oldu. Mahkeme heyeti Korur’u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Eşini öldürüp “gururlu hissediyor” paylaşımı yapan sanığın cezası belli oldu

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’de boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, “Gururlu hissediyor.” paylaşımı yapan Gencay Korur, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Ezine’ye bağlı Seferşah Mahallesi’ndeki Çay Sokak’ta 9 Ağustos 2022 günü meydana gelen olayda Gencay Korur, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur’u kayınpederinin evinde tüfekle vurdu.

Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sosyal medya hesabından “gülen yüz” ifadesi ve “gururlu hissediyor” paylaşımı yapan Korur ise polis tarafından İzmir’in Dikili ilçesinde yakalandı.

Eşini öldürüp “gururlu hissediyor” paylaşımı yapan sanığın cezası belli oldu - 1

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Gencay Korur, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu sanık Gencay Korur, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır bulunurken, Ayşe Korur’un yakınları da duruşmaya katıldı.

CEZASI BELLİ OLDU

Mütalaasını açıklayan savcı, Gencay Korur için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Korur ise, “Yaptığınızın adil yargılanma olmadığını düşünüyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum.” dedi.

Verilen aranın ardından karar açıklandı. Hakim tarafından açıklanan kararda tutuklu sanık Korur, eşe ve kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

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