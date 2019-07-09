Adana'da, eşini ve kayınpederini öldürdüğü, kayınvalidesini yaraladığı iddia edilen astsubay gözaltına alındı.



Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda Cemal Ü'ye ait apartman dairesinde, Ertuğrul G, eşi Büşra G, kayınvalidesi Sultan Ü. ve kayınpederi Cemal Ü. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Kısa sürede büyüyen olay sırasında Ertuğrul G, Büşra G, Cemal Ü. ve Sultan Ü'yü tabancayla vurdu.



Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler, Büşra G. ile Cemal Ü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Sultan Ü. ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Astsubay olduğu belirtilen Ertuğrul G. gözaltına alındı.



Büşra G. ile Cemal Ü'nün cesetleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Ertuğrul G. ile Büşra G'nin yaklaşık 3 ay önce evlendiği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.