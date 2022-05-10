Eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanığa 30 yıl hapis

İstanbul Avcılar'da 21 Ocak 2020'de eşini ve üvey kızını bıçak ile yaralayan Mehmet Çakmaktaş’ın yargılandığı davada karar açıklandı.



Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin rapor okundu.



Mahkeme başkanı, üvey kızı Özge Gökbayrak'ı, komidin üzerindeki resmi düşürdüğü için döven Mehmet Çakmaktaş'a eşinin engel olmaya çalıştığını söyledi.



Bunun üzerine sanığın, meyve bıçağıyla Gökbayrak'ı ve eşi Emine Çakmaktaş'ı yaraladığı ifade edildi.



Sanığın ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan toplam 30 yıl hapsine karar verildi. Cezada indirim yapılmadı.