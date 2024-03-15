Eşini yeni kaybeden kadın, kendisini rahatsız eden adamı dövdü: O anlar kamerada

"ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR ELİMDEN ALDI"



Adamın, kendisini telefonla sürekli rahatsız ettiğini iddia eden ve yaşanan olayı anlatan Nuran Kul, "Güzel bir Osmanlı tokadını yedi, çevredeki vatandaşlar geldi elimden aldı. Daha sonrasında kalktı gitti. Eşim öleli daha iki ay oldu, onun acısını unutmadım uyardığım halde yine aynısını yaptı. Telefonda sürekli rahatsız ediyordu, ben kendisine eşimi yeni kaybettiğimi söyledim ve derdim çok dedim. İki tane torunum var onlara bakıyorum, yaptığın terbiyesizlik diyerek birkaç defa uyardım, dinlemedi." dedi.



"OSMANLI TOKADINI YAPIŞTIRDIM"



Şahsı tanımadığını ve numarasını üye olduğu bir dernekten aldığını öne süren eden Kul, “Aramaya devam etti ‘para vereyim, yardımcı olayım’ dedi ve ben de ‘senin paranı istemiyorum, beni rahatsız etme' dedim. Kendisine ‘tuttuğum yerde seni döverim’ diye de söyledim 'bana bir şey yapamazsın' dedi. Parka geldiğinde yanına gittim, telefonda söylediklerini şimdi de söyle deyince hiçbir şey diyemedi. Osmanlı tokadını yapıştırdım ona. Sonra tuttum yere attım, yerde de biraz hırpaladım daha sonrasında çevredeki erkekler geldi elimden aldılar onu. Giderken arkasından bir tekme daha attım. Tanıdığım bir şahıs değil. Sokak hayvanları derneği var oraya yardımcı oluyoruz, oradan numaramız her yere gidebiliyor bizim” diye konuştu.



Kul, "İki ay oldu akciğer kanserinden eşimi kaybettim, iki tane torunum var onlara bakıyorum onlarla uğraşıyorum, ama bu sapık da benimle uğraşıyor. Hak ettiği cezayı verdim, Osmanlı tokadını yapıştırdım. Bütün kadınlara da bu cesaret olsun, korkmasınlar ve Osmanlı tokadını yapıştırsınlar.” şeklinde konuştu.