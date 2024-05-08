Eski bakanlardan Mehmet Kocabatmaz hayatını kaybetti

57. hükümette Devlet Bakanı olarak görev yapan 21. Dönem Denizli Milletvekili Mehmet Kocabatmaz için yarın TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.



Kocabatmaz'ın cenazesi, cuma günü Denizli Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde kılınacak cuma namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedilecek.



MEHMET KOCABATMAZ KİMDİR?



Mehmet Kocabatmaz, 1946 yılında Denizli'nin Tavas ilçesinde doğdu.



Kocabatmaz, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirdi, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalında Doktora yaptı.



Fırat Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakülteleri Dekan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü, Mesleki Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Kurulu Üyeliği, 21. Dönem Denizli Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yaptı.



Kocabatmaz, evli ve iki çocuk babasıydı.