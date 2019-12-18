Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i dolandırdığı iddiasıyla aranan şüpheli F. Coşkun'u, İstanbul'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i arayan B. Ünlü ve F. Coşkun, kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtıp FETÖ ve PKK terör örgütlerinin, hesaplarındaki para ile altınları bozdurup yerlerine sahte para koyduğunu iddia etmiş, kendisine yardım edeceklerini söyleyip Aytekin'in bankadaki altın ve paralarını almıştı.



Şüphelilerden Ünlü, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde telefonda kendisini polis olarak tanıtıp bir kadını dolandırmaya çalışırken gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Diğer şüpheli Coşkun için arama çalışması başlatılmıştı.