Eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Macaristan'da "Yıldızlı Liyakat Nişanı" verildi

Macaristan'da, eski Dışişleri Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin geliştirilmesine sağladığı şahsi katkılar ve bölgesel çatışmaların barışçıl çözümü için yürüttüğü üstün çalışmalardan dolayı "Yıldızlı Liyakat Nişanı" takdim edildi.



Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen, Macaristan Devlet Protokolünden ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığından üst düzey yetkililerin katıldığı törende, Budapeşte Büyükelçiliği mensupları, Budapeşte'deki Türk kurum temsilcileri ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin Büyükelçileri de hazır bulundu.

Tören öncesinde Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto baş başa görüşme gerçekleştirdi.



İki ülkenin milli marşlarıyla başlayan törende, Çavuşoğlu'nun bakanlara verilen Macaristan Devlet Liyakat Nişanlarının en üst kategorisindeki "Yıldızlı Liyakat Nişanı"na layık görülmesinin gerekçeleri okundu.

