Eski eşine ve polise bıçakla saldırdı

Dün Bayraklı ilçesinde iddiaya göre C.B., bir süre önce ayrıldığı eski eşi N.Y. yolda yürürken, yanına gidip, konuşmak istediğini söyledi. N.Y., eski eşinin bu teklifini reddetti ancak C.B. konuşmak için ısrarını sürdürdü.

N.Y., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, N.Y.'yi evine bırakmak için bulunduğu yerden aldı. Ekip otosunu takip eden şüpheli, evin yakınına park ettiği aracından aldığı bıçakla polis ekiplerine ve N.Y.'ye saldırdı.

Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından C.B., aracına binip, olay yerinden kaçtı. C.B., polis ekiplerinin takibiyle Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde durduruldu. Aracından inip, yaya olarak kaçmaya başlayan C.B., bir süre sonra geriye dönerek polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan C.B., gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.