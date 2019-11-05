Eski eşini öldürdü, erkek arkadaşını yaraladı

Uşak'ta bir kadın, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Saldırıda kadının erkek arkadaşı da yaralandı.

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bıçak-saldırı.jpg

Anadolu Ajansı 05.11.2019 - 16:08

Uşak'ta eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybederken, kadının erkek arkadaşı bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe, Dübek Çeşmesi Mevkisi'nde erkek arkadaşı N.H. (56) ile görüşen Aysun Yeşil (55), eski eşi Y.K'nin (60) bıçaklı saldırısına uğradı.

Olayda N.H. (56) yaralanırken, Aysun Yeşil hayatını kaybetti. Yeşil'in cenazesi otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. N.H. ise aynı hastanede yoğun bakıma alındı.

Olayın ardından kaçan Y.K, suç aleti bıçakla yakalandı.

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