Adana'da eski eşini tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yakalanıp tutuklanan kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle dava açıldı.



Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’nde 13 Şubat’ta eski eşi Zühal Kırlangıç’ı (47) öldüren, ardından da intihar girişiminde bulunup yaralı halde kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanan Mahmut Demirci (49) hakkındaki soruşturma tamamlandı.



Cumhuriyet savcısının Demirci hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan hazırladığı iddianame, Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan inceleme sonucunda kabul edildi.



İddianamede, Mahmut Demirci'nin olaydan iki yıl önce bir barda çalışan Zühal Kırlangıç ile tanışarak evlendiği belirtildi.



Kırlangıç'ın zaman zaman telefon ve internet üzerinden başkalarıyla görüşmesi nedeniyle aralarında tartışmaların çıktığı ifade edilen iddianamede, Kırlangıç’ın babasının vefat etmesi üzerine emekli maaşından faydalanmak için eşi ile anlaşmalı boşandıkları aktarıldı.



Boşanmanın ardından Kırlangıç’ın annesinin evinde kaldığı, eşinden ayrı yaşayıp telefonlarına bakmadığı, ayrıca barda çalışmaya başladığı belirtilen iddianamede, "Şüphelinin Zühal Kırlangıç’ın babasından kalan maaştan faydalanmak amacıyla anlaşmalı boşanma ile boşandıktan sonra tekrar bir araya gelmeyip barda çalışmaya devam etmesini hazmedemeyip cinayeti tasarlayarak işlediği anlaşılmıştır." denildi.



Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Demirci, hakim karşısına çıkacak.

