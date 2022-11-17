Eski eşini öldürüp intihara kalkıştı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde boşandığı eşini sokakta pompalı tüfekle öldüren kişi, aynı silahla intihara teşebbüs etti.

Eski eşini öldürüp intihara kalkıştı

'da bir kişi, eski karısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi'nde Ali Alkan (40) ile eski eşi Hülya Alkan (35) arasında tartışma çıktı.

Bu sırada yere yatırdığı kadına yanındaki pompalı tüfekle ateş eden Ali Alkan aynı tüfekle kendisini de vurdu.

Sağlık ekipleri, yaralanan kadını Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne, Ali Alkan'ı ise Manisa Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Merkezefendi Devlet Hastanesi'nden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eski eşini öldürüp intihara kalkıştı - 1

Ali Alkan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Ali Alkan ile 3 çocuk annesi Hülya Alkan'ın yaklaşık 6 ay önce boşandığı, akraba oldukları için aynı soyadını taşımaya devam ettikleri öğrenildi.

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