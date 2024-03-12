Eski İYİ Partili milletvekili kardeşi tarafından bıçaklandı

Eski İYİ Partili milletvekili Ahmet Çelik, kardeşinin bıçaklı saldırısına uğradı.



Olay bu sabah saatlerinde Çelik’in İstanbul’un Bahçelievler ilçesine bağlı Çobançeşme Mahallesi’ndeki ofisinde meydana geldi.



Ahmet Çelik tartıştığı kardeşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsünden ve elinden bıçaklanan 67 yaşındaki Ahmet Çelik hastaneye kaldırıldı.



Çelik hastaneye kaldırılırken kardeşi Kemal Çelik evinde yakalandı.



Kemal Çelik’in olayda kullandığını bıçak da ele geçirilirken alkollü olduğu ve bileğinde kesik olduğu belirtildi.