Eski MHP il başkanı tutuklandı

Haberler - NTV Haber 17.06.2022 - 17:46
Dün genel merkezin kararıyla kapatılan MHP Diyarbakır teşkilatının il başkanı Cihan Kayaalp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın dün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, partisinin Diyarbakır İl Teşkilatını kapattıklarını duyurmuştu.
Bu karardan kısa bir süre sonra il başkanı Cihan Kayaalp hakkında cinsel istismar suçlamasıyla gözaltı kararı çıktı.
Dün akşam gözaltına alınan Cihan Kayaalp emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.