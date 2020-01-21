Eski MİT görevlisi Enver Altaylı'nın Gülen'e yazdığı mektuplar ortaya çıktı

Tutuklu eski MİT'çi Enver Altaylı'nın, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u "Muhterem Efendim, yeni Genelkurmay Başkanı'nın zatıalinize ve hizmetlere bakışı son derece menfidir'' ifadeleriyle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e şikayet ettiği ortaya çıktı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 2017 yılında tutuklanan eski MİT'çi Enver Altaylı hakkında iddianame hazırlandı. Altaylı'nın bilgisayarında bulunan ve Fetullah Gülen'e yazılan mektuplar da iddianamede yer aldı.



Altaylı mektubunda ''İlker Başbuğ göreve başlar başlamaz bazı generaller için yakın takip ve dinlemeye alınmaları konusunda verdiği talimat son derece üzücüdür. 7 generalin izlemeye alınmalarının gerekçesi zatıalilerinize taraftar oldukları iddiasıdır'' ifadesine yer verdi.



İddianameye göre Altaylı'nın bilgisayarında şüpheli şekilde cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu hakkında yazdığı mektup da yer aldı. Altaylı mektubunda Kozinoğlu'nun MİT Müsteşarı olmaya çalıştığını söylüyor ve "Bu, cemaat için felaket olur" diye yazıyor.



Mektuptaki ifade şöyle: "Eğer böyle bir şey olursa, Allah memleketi, devleti, Fetullah Gülen'i, cemaatin önde gelenlerini korusun. Bu bir felaket olur.''



Eski MİT mensubu Enver Altaylı hakkında ''casusluk'' ve ''FETÖ yöneticiliği'' suçlamalarından 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.