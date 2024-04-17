Eskişehir Valiliği'nden sonik patlama sesi uyarısı

Eskişehir Valiliği, kentte ses üstü test uçuşu yapılacağını ve buna bağlı olarak sonik patlama sesi duyulabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Açıklamada ayrıca 19 Nisan Cuma günü de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113'üncü yıl dönümü kutlamalarına hazırlık kapsamında gün içerisinde şehir merkezi üzerinde prova amaçlı alçak uçuş yapılacağı belirtildi.

Eskişehir Valiliği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 10.00-17.00 arasında ses üstü test uçuşu gerçekleştirileceğinden sonik patlama sesi duyulabilecektir. Ayrıca, 19 Nisan 2024 Cuma günü Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113'üncü yıl dönümü kutlamalarına hazırlık kapsamında gün içerisinde şehir merkezi üzerinde prova amaçlı alçak uçuş icra edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

SONİK PATLAMA SESİ NEDİR?



Sonik patlama, ses dalgalarını oluşturan kaynağın ses hızında veya ses hızından daha hızlı hareket etmesinin bir sonucudur.

