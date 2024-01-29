Eskişehir’de direğe çarpan araçta 2 kişi öldü

Eskişehir’de aydınlatma direğine çarpan otomobil, takla attı. Takla atan araçta sürücü Ramazan Gürler ile yanındaki Pınar Çağla Tuna yaşamını yitirdi.

Eskişehir’de direğe çarpan araçta 2 kişi öldü

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’de direğe çarpan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi.

​Kaza, Eskişehir-Konya Çifteler Sakaryabaşı mevkisinde meydana geldi.

Ramazan Gürler, kullandığı 11 ABH 915 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Eskişehir’de direğe çarpan araçta 2 kişi öldü - 1

Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobil, savrularak takla attı.

Yan yatarak hurdaya dönen araçtaki Ramazan Gürler ile yanındaki Pınar Çağla Tuna, ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çifteler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürler ile Tuna, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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