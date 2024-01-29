Eskişehir’de direğe çarpan araçta 2 kişi öldü

Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobil, savrularak takla attı.

Yan yatarak hurdaya dönen araçtaki Ramazan Gürler ile yanındaki Pınar Çağla Tuna, ağır yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Çifteler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürler ile Tuna, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.