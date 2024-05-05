Eskişehir'de garaj yangını: İki kişi hastanelik oldu

Eskişehir’de bir apartmanın garaj kısmında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de garaj yangını: İki kişi hastanelik oldu

Çamlıca Mahallesi Elagöz Sokak’taki bir apartmanın garaj kısmında çıkan yangında, yoğun duman hızlı bir şekilde binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binanın 2’nci katında mahsur kalan Güzel T. ile eşi Hamza T., itfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonuyla evlerinden çıkarıldı.

Dumandan etkilenen çift, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Kamyona saplanan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü

Kamyona saplanan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü

Zonguldak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

Zonguldak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Depreme küs yakalandılar: 5 gün enkaz başında beklediği nişanlısıyla tedavisi bitince evlendi

Depreme küs yakalandılar: 5 gün enkaz başında beklediği nişanlısıyla tedavisi bitince evlendi

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...