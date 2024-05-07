Eskişehir'de göçmen kaçakçılarının davasında 2 kişiye hapis cezası

Eskişehir'de 20 kaçak göçmenin yakalanmasına ilişkin davada, yargılanan 2 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de göçmen kaçakçılarının davasında 2 kişiye hapis cezası

Cumhuriyet Başsavcılığının açıkladığı mütalaanın ardından 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanıklar H.U. ile A.İ. ve avukatları katıldı.

Sanıklar, mahkemedeki savunmalarında beraatlerini talep etti.

, sanık H.U'ya " Kaçakçılığı" suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ve 333 bin lira adli para cezası verilmesine hükmetti.

Sanık A.İ'ye de aynı suçtan 6 yıl 8 ay hapis cezası ve 199 bin lira adli para cezası verildi.

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