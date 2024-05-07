Eskişehir'de göçmen kaçakçılarının davasında 2 kişiye hapis cezası

Cumhuriyet Başsavcılığının açıkladığı mütalaanın ardından 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanıklar H.U. ile A.İ. ve avukatları katıldı.



Sanıklar, mahkemedeki savunmalarında beraatlerini talep etti.



Mahkeme, sanık H.U'ya "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ve 333 bin lira adli para cezası verilmesine hükmetti.



Sanık A.İ'ye de aynı suçtan 6 yıl 8 ay hapis cezası ve 199 bin lira adli para cezası verildi.