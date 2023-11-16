Eskişehir’de öğretim üyesine taciz soruşturması

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitede bir öğretim üyesinin öğrencisine sözlü tacizde bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı. Rektörlük, öğretim üyesinin açığa alındığını da bildirdi.

Eskişehir’de öğretim üyesine taciz soruşturması

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim gören öğrenci B.B., öğretim üyesi olan C.S.’nin kendisini taciz ettiği iddiasıyla şikayette bulundu.

Üniversite rektörlüğü, iddia üzerine soruşturma başlattı.

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, iddiayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, “Üniversitemizde bir öğretim üyesinin bir öğrenciye sözlü taciz ettiği iddiaları ile ilgili şikayet tarafımıza ulaştıktan sonra aynı gün ivedilikle soruşturma başlatılmış olup, ilgili öğretim üyesi açığa alınmıştır. Öğretim üyesi hakkındaki soruşturma üniversitemiz tarafından titizlikle yürütülmekte ve süreç üniversite yönetimimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir.” denildi.

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