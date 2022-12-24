Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta bir içkili mekan önünde Egemen Rahmi D. (21) ile Onur Ö. (28) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Onur Ö. tabancasıyla Egemen Rahmi D'ye ateş etti.

Göğsünden yaralanan Egemen Rahmi D, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kavga sırasında hafif yaralanan şüpheli Onur Ö, sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.



Egemen Rahmi D'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.