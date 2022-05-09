Eskişehir’de tüm etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

Eskişehir Valiliği, açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü yürüyüş, oturma eylemi, stant, çadır kurma, afiş, pankart asma, konser, şenlik ve festival gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.



Valiliği’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, jandarma bölgesi dahil olmak üzere kentte, resmi kurumların yapacağı programlar dışındaki tüm etkinliklere geçici yasak getirildi.

Açıklamada, “Vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerine dair uluslararası sözleşmeler, T.C. Anayasası ve yasalardan kaynaklanan hak ve özgürlüklerini tam ve güvenli bir şekilde kullanabilmelerinin temini ile ilimizde huzur ortamı ile kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla;

19 Mayıs 2022 günü yapılacak olan kutlamalar, resmi törenler, Valilik ve Kaymakamlıklarca, düzenlenmesi uygun görülenler ile siyasi parti faaliyetleri hariç olmak üzere, açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinlik (yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, afiş/pankart asma, konser, şenlik, festival vb.), Eskişehir Valiliği'nin 09.05.2022 tarih ve 316 sayılı kararı ile 10.05.2022 tarihi saat: 00.01 ile 24.05.2022 tarihi saat: 24.00’a kadar (15) gün süre ile yasaklanmıştır” denildi.

YASAK, MÜZİK FESTİVALİNİ DE ETKİLEDİ



Eskişehir Valiliği’nin etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklaması kentte 12-15 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan müzik festivalini de etkiledi.

Organizasyon sorumlusu Serdar Can, İdare Mahkemesi’ne itiraz edeceklerini, şu ana kadar yaklaşık 10 bin bilet satıldığını belirterek şunları söyledi:

“Festivalimizde aralarında Teoman, Can Bonomo, Haluk Levent, Levent Yüksel, Emre Aydın, Hayko Cepkin, Gazapizm, Yeni Türkü gibi sanatçıların olduğu festival akşam 17.00 ile 24.00 saatleri arasında yapılacak. Günlük minimum 13-14 bin kişinin katılacağını ön gördüğümüz bir organizasyon. Zaten şu anda 10 bine yakın bir bilet satışı yapıldı. Sektör itibariyle pandemiden kaynaklı en fazla etkilenen sektör olduğumuz için bu yıl insanların ilgisi de çok fazla var.”



Valiliğin yasaklama kararında kamu güvenliğine dikkat çekildiğini belirten Serdar Can, müzik festivalinde 200’ün üzerinde özel güvenlik personelin görev alacağını ifade etti.

"ORGANİZASYONUN ÇOK CİDDİ BİR HARCAMASI VAR"

Can sözlerine şu şerkilde devam etti:

“13-14 bin bilinçli genç, müzikseverin kamu düzenini bozacağını düşünmüyorum. Organizasyon tarafının çok ciddi bir harcaması var. Biz de doğal olarak bu noktada hukuku çiğnemeyecek düzeyde hakkımızı arayacağız. Biz bu işi yapmakla ilgili çok ciddi efor sarf ettik.”