Ayasofya'da tahribat iddiası: Su haznesi kırıldı, ayakkabılık oldu

Camiye dönüştürülen Ayasofya’nın İmparatorluk Kapısı’ndan parçaların koparılmasının ardından bu kez de tarihi su haznesinin tahrip edilmiş görüntüsü tepkilere neden oldu.



Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta tarihi su haznesinin kapağının kırıldığı ve içine ayakkabı koyulduğu görüldü.

'İDDİALAR GERÇEK DIŞI, MEVCUT DURUMU YANSITMIYOR'

Paylaşılan fotoğraf üzerine açıklamalarda bulunan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, iddiaların gerçek dışı olduğunu, fotoğrafın geçmişte çekildiğini söyledi.

Daha önce de caminin "İmparatorluk Kapısı" tahrip edilmiş yapılan açıklamada tahribatın ufak bir dokunma nedeniyle meydana geldiği, herhangi bir güvenlik zafiyeti olmadığı belirtilmişti.

154 güvenlik kamerası bulunan Ayasofya Camii'nde 68 güvenlik görevlisi ve turizm polisleri görev yapıyor.

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