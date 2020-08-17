''Evcil hayvanlardan virüs bulaşmıyor'' (Çok sayıda evcil hayvan sokağa bırakıldı)

Birçok evcil hayvanın salgın döneminde 'virüs bulaştırma' iddiası ile sokağa terk edildiği söyleyen Türkiye Veteriner Hekimler Birliği bu iddianın asılsız olduğunu vurgulayarak uyardı.

NTV Haber 17.08.2020 - 10:18

''Evcil hayvanlardan virüs bulaşmıyor'' (Çok sayıda evcil hayvan sokağa bırakıldı)

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''Corona virüs evcil hayvanlardan veya hayvansal gıdalardan bulaşmıyor'' açıklaması Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden geldi.

''İnsana virüs bulaştırıyor" iddiası nedeniyle çok sayıda evcil hayvanın sokağa terkedildiğine de dikkat çekildi. 

İddiaları asılsız ve gerçek dışı olarak değerlendiren veterinerler, kedi ve köpek gibi evcil hayvanların hastalığın bulaşmasında rol oynadığına dair kanıt bulunmadığını vurguladı.

"Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nün de kedi ve köpek gibi evcil hayvanların hastalığı bulaştırmada rol oynamadığı görüşünde olduğu vurgulandı. Birlik, virüsün gıda tüketimi yoluyla değil damlacık yoluyla bulaşan bir solunum sistemi hastalığı olduğu da hatırlattı.

Hayvansal gıdalar ile ilgili ilave bir halk sağlığı riski olmadığı genel gıda hijyeni tedbirlerinin yeterli olduğu belirtildi.

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