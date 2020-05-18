'Evde bayram' ağır basıyor

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından yakın kurmaylarıyla mesaisini İstanbul'da geçiren Erdoğan, bugün dijital kabineye sekizinci kez başkanlık edecek.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, kabinede ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alınacak.



'MİLLETE SESLENİŞ'TE AÇIKLAYACAK: Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak. Kabinede, kalabalık oluşturma riski ve sosyal mesafenin korunmayacağı endişesiyle büyük şehirlerde Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararının alınması bekleniyor. Buna göre Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda Ramazan Bayramı arefesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanması planlanıyor.



AVM, BERBER SONUÇLARI: Toplantıda ayrıca seyahat yasağının kaldırıldığı illere kademeli ve kontrollü olmak üzere yenilerinin eklenmesi de bekleniyor. Kabinede 11 Mayıs'ta açılan AVM'ler, berberler ve kuaförlerde bir haftalık dönemde kurallara uygun hareket edilip edilmediği konusu ve sahadan gelen sonuçlar da değerlendirilecek.

OKTAY'DAN NORMALLESME TAKVİMİ



FUAT OKTAY BİLGİLENDİRECEK: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın dinamik şekilde izlenen ve haftalık olarak güncellenecek normalleşme takvimiyle ilgili brifing vereceği toplantıda başta ekonomi olmak üzere, turizmde, sağlıkta, eğitimde, tarımda, ulaştırmada ve ticarette hayata geçirilecek normalleşme adımlar ve dönüşüm çalışmaları konusunda bakanlar bilgilendirmede bulunacak. Toplantıda turizmde normalleşmenin hayata geçmesiyle hareketlenecek tatil bölgelerinde ve otellerde alınan tedbirler de görüşülecek.



165 YAŞ ÜSTÜ, 20 YAŞ ALTI: 65 yaş ve üzeri için dün 6 saatliğine sokak izni sonuçlarının da ele alınacağı toplantıda, illerden gelen son durum da değerlendirilecek. Ayrıca, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesine dönük Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda atılacak adımların da karara bağlanması planlanıyor.



ÇİFTE BAYRAM BEKLENTİSİ: 30 büyükşehir ve Zonguldak'la başlayıp halen 15 kentte uygulanan sokağa çıkma yasaklarının da bayramdan sonra tamamen sonlandırılması planlanıyor. Erdoğan, tedbirlere uyulması durumunda "Ramazan'ın ardından çifte bayram yaşayacağız" açıklaması yapmıştı. Kabinede dünya genelinde virüsle mücadelede son durum, Türkiye'de ikinci dalganın önlenmesine dönük öneriler de ele alınacak.

'VEFA GRUBU'NA SALDIRI: Kabinenin diğer gündem maddeleri ise Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırının ardından terörle mücadele operasyonları, Suriye ve Libya'da yaşanan gelişmeler olacak.



COVİD-19'U YENEN 5 AYLIK BEBEK TABURCU EDİLDİ