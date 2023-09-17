Evde yapılan konserve can aldı

“HASTAMIZ İÇİN YOĞUN MÜCADELE VERDİK”



Gündoğdu, konserve tüketimi sonucu söz konusu şikayetler durumunda derhal acil servise başvurulmasını istedi.



Bu tarz vakaların çok sık görülmediğini anlatan Gündoğdu, “Eğer toksin çok alındıysa vücuttaki bazı sinir hücrelerini etkileyebiliyor ve hastadan hastaya semptomların şiddeti değişiyor. Hastamızın ailesi eşinin vefatını kendisine belirtmemişti, eşini kaybettikten birkaç gün sonra bize başvurmuş ve eşinin vefatından haberi yoktu, biz de eşinin vefatını yakınlarından öğrenmesini istedik. Hastamız için yoğun mücadele verdik ve antitoksin uyguladık, tedaviye yanıt aldık.” ifadelerini kullandı.



Hasta H.Y. Erzurum Şehir Hastanesi hizmetlerinden memnun kaldıklarını belirterek, hayatını kurtaran doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.



GIDA MÜHENDİSİNDEN UYARILAR



Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memnune Şengül ise gıda zehirlenmelerinin daha çok ev tipi konservelerin tüketimiyle yaşandığını söyledi.



Konserve hazırlarken temizlik ve hijyene dikkatin yanı sıra taze gıdaların bekletilmeden işlenmesini ve bozulmamış ürünlerin tercih edilmesini öneren Şengül, konserve kabına ürün doldurulduktan sonra havasının alınıp kapağının iyi kapatılması gerektiğini söyledi.



Şengül, şunları kaydetti:



“Konserve yapımında mikroorganizmaları öldürmek için ısıl işlem çok önemli. Evlerde bu işlem yeterli yapılmadığından meyve, sebzelerden bulaşmış olan mikroorganizmalar, konservenin depolanması sırasında çoğalarak bozulmalara yol açıyor, bozulmuş konserve tüketimi de zehirlenmelere neden oluyor. Fasulye, bezelye ve benzeri düşük asitli ev konservelerinde meydana gelen bozulmalara ‘botulizm’ diyoruz ve ölümlere yol açıyor.”



Prof. Dr. Şengül, “Kapağı şişmiş konservelerin tüketilmemesi lazım. Konserve kutusunda ezik çizik, göçük olanlar varsa kapaklar şişme yapmışsa satın almayalım. Kapağı açıldığında kötü koku, renk değişimi ve köpük varsa bunlar tüketilmemeli. Konserve açıldıktan sonra ise çok bekletilmeden tüketilmeli.” uyarılarını yaptı.