Eve giren yarasa iki çocuğu ısırdı

Iğdır'da bir eve giren yarasa, 2 yaşında ve 10 aylık iki kardeşi kulaklarından ısırdı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Aileye kuduz ve tetanos aşısı yapıldı.

Eve giren yarasa iki çocuğu ısırdı

'da eve giren yarasa, iki çocuğun kulağını ısırdı. Olay, dün akşam merkez Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, evi havalandırmak için balkon kapısını açık bırakan aile, gece saatlerinde birisi 2 yaşında, diğeri 10 aylık çocuklarının ağlama sesine uyandı.

Evin lambasını yakan aile, oda içinde uçan ve perdeye konan bir yarasa ile karşılaştı.

Eve giren yarasa iki çocuğu ısırdı - 1

Aile, iki çocuğunun da kulaklarında ısırık izleri gördü. Hastaneye giden aileye kuduz ve tetanos aşısı yapıldı.

Eve giren yarasa iki çocuğu ısırdı - 2

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.

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