İzinsiz kazı operasyonu:  4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

İzinsiz kazı operasyonu:  4 şüpheli yakalandı

'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin, ev ve eklentisinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce, Cumhuriyet savcısının koordinesinde düzenlenen operasyonda, 4 zanlı, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kazı alanında, yılan kamera ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da yangın faciası: 3 yaşındaki Cihangir yaşamını yitirdi, ağabeyi ağır yaralı

Tekirdağ'da yangın faciası: 3 yaşındaki Cihangir yaşamını yitirdi, ağabeyi ağır yaralı

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

Tokat'ta minibüsle çarpışan motosikletli öldü

Tokat'ta minibüsle çarpışan motosikletli öldü

Bodrum'da kedi ve köpek katliamı

Bodrum'da kedi ve köpek katliamı

Midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Yalova'da yangın: 4 daire küle döndü

Yalova'da yangın: 4 daire küle döndü

İzmir'de otomobil tarlaya devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de otomobil tarlaya devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Hırsızı çaldığı ürünlerin alarmları ele verdi

Hırsızı çaldığı ürünlerin alarmları ele verdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...