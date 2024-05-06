Evinde Bin 152 parça tarihi eserle yakalandı

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde, tarih eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Jandarmanın düzenlediği operasyonda çoğu sikke olan 1152 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Evinde Bin 152 parça tarihi eserle yakalandı

il Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, ilçede bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Dün harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin Beyağaç ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada Helenistik döneme ait 1080 bronz sikke, 10 bronz yüzük, 6 kolye ucu, 3 ok ucu ve 53 tarihi obje olmak üzere toplam 1152 parça , ruhsatsız 2 av tüfeği ve 1 dedektör ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ele geçirilen tarihi eserler ise Denizli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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