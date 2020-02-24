Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? (MTA fay hattı sorgulama)

ntv.com.tr 24.02.2020 - 18:32
Türkiye'de doğudan batıya hissedilen depremlerin artması vatandaşları tedirgin ederken evlerinin depreme dayanıklılık durumunu merak etmeye başladı. Peki evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Maden Tetkik Arama (MTA) fay hattı sorgulama ekranı... İşte detaylar
MTA FAY HATTI SORGULAMA EKRANI
MTA'nın resmi sayfasında yer alan ekranla harita üzerinde bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın sol köşesinde bulunan 'Faylar' sekmesine tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattının geçtiğini göreceksiniz.
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