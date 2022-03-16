Evlerinin duvarının 10 yıldır sürekli çatlamasının nedeninin 'fay hattı' olduğu ortaya çıktı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir köyde yaşayan 5 kişilik Aykuş ailesi evlerinde yaklaşık 10 yıldan bu yana meydana gelen çatlakları onarmaktan bıkınca çareyi jeoloji uzmanı getirip inceleme yaptırmakta buldu.

Yapılan inceleme sonrası binanın fay hattı üzerine yapıldığı sonucuna ulaşılınca aile hayatlarının şokunu yaşadı. Tek katlı bina ve ahırın duvarlarında bir elin rahatlıkla gireceği genişlikte yarıkların oluştuğunu gören Aykuş ailesi şimdi evsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya

"KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ"



Binanın neredeyse bütün duvarlarında büyük çatlaklar oluşurken, aile üyeleri meydana gelen çatlakları onarsa da birkaç ay sonra bu defa duvarların farklı noktalarında ya da onardıkları yerde çatlakla meydana geliyor.



İsmail Aykuş (49) binasının altından fay hattı geçtiğini kaydederek, “Binam yarıldı, duvardaki yarıklardan yılan, böcek her şey giriyor, durulacak gibi değil. Evde ailem ile birlikte korku içinde yaşıyoruz, ev bir gün üstümüze çökecek diye korkuyoruz.” diye konuştu.



Aykuş ailesi duruma çözüm bulunup, kendilerine yardım elinin uzatılmasını bekliyor.

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"ŞAŞKINIZ, HİNDİ GİBİ EVİN YAKININA GELDİLER"