Eyyâm-ı biyd orucu ne zaman, hangi günler tutulacak? Receb ayının 13, 14 ve 15. günleri ne zaman?

EYYAM-I BİYD ORUCU FAZİLETİ



Eyyâm-ı biyd, ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleri olarak bilinmektedir.



Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir.

RECEB AYININ 13, 14 VE 15. GÜNLERİ NE ZAMAN?



2024 yılında üç aylar ve Receb ayı 12 Ocak 2024 tarihinde başladı. Buna göre;



Recep ayı 13. günü:24 Ocak 2024 Çarşamba



Recep ayı 14. günü:25 Ocak 2024 Perşembe



Recep ayı 15. günü:26 Ocak 2024 Cuma günlerine denk geliyor.