Mübarek üç ayların gelmesiyle birlikte, Receb ayının 13, 14 ve 15. günleri araştırılmaya başladı. Bolluk ve bereket ayı olan üç aylarda bol bol ibadet etmek isteyen vatandaşlar ise eyyâm-ı biyd tarihlerini merak ediyor. Peki, eyyâm-ı biyd orucu ne zaman, hangi günler tutulacak? Receb ayının 13, 14 ve 15. günleri ne zaman?
EYYAM-I BİYD ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.
EYYAM-I BİYD ORUCU FAZİLETİ
Eyyâm-ı biyd, ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleri olarak bilinmektedir.
Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir.
RECEB AYININ 13, 14 VE 15. GÜNLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında üç aylar ve Receb ayı 12 Ocak 2024 tarihinde başladı. Buna göre;
Recep ayı 13. günü:24 Ocak 2024 Çarşamba
Recep ayı 14. günü:25 Ocak 2024 Perşembe
Recep ayı 15. günü:26 Ocak 2024 Cuma günlerine denk geliyor.
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