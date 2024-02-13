Fabrikada feci ölüm: Paketleme makinesine sıkışan işçi can verdi

Kayseri’de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Osman Timurcuoğlu, paketleme makinesine sıkışarak yaşamını yitirdi. Timurcuoğlu’nun ölümüne ilişkin, soruşturma başlatıldı.

Fabrikada feci ölüm: Paketleme makinesine sıkışan işçi can verdi

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’de makineye sıkışan fabrika işçisi yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde parke üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi.

Fabrikada çalışan Osman Timurcuoğlu, paketleme makinesini kontrol etmek istediği sırada makineye sıkıştı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Timurcuoğlu, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Timurcuoğlu, kurtarılamadı.

Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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