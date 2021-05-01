Fahrettin Altun'dan 1 Mayıs paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Anadolu Ajansı 01.05.2021 - 10:37

Fahrettin Altun'dan 1 Mayıs paylaşımı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili konuşmasının da yer aldığı videoyu paylaşan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Emek ve alın teri kutsaldır. İşçilerimiz, emek ve alın teriyle ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyor. Bugüne kadar tüm gücümüzle işçi kardeşlerimizin yanında olduk, bundan sonra da onların yanında olmaya devam edeceğiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun."

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