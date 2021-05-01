Salgın gölgesinde 1 Mayıs

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü...

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da işçiler, Covid-19 salgını nedeniyle 1 Mayıs'ı alanlarda kitlesel olarak kutlanamadı.



Bu nedenle sessiz kalan meydanlara sadece sendika yöneticilerinin çıkmasına izin verildi.

İstanbul Taksim'de sendikalar, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler anıldı.

"KAYBETTİĞİMİZ SAĞLIK EMEKÇİLERİMİZİ ANIYORUZ"

Taksim'e ilk olarak Hak-İş temsilcileri geldi. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"İsterdik ki pandeminin olmadığı sağlık sorunlarının yaşanmadığı 1 Mayıs’ı ülkemizde aynı heyecanla ayını anlayışla aynı kardeşlik barış duyguları içerisinde kutlamak isterdik. Pandemi döneminde hayatları pahasına mücadele eden kendi hayatlarını kaybetme pahasına vatandaşlarımızın sağlığını hayatlarını kurtarmak için gece gündüz çalışan sağlık emekçilerimizden de kaybettiklerimizi burada anıyoruz. Bütün iş kazalarında kaybettiğimiz emekçi kardeşlerimizi burada anarak Allah’tan rahmet diliyoruz."

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarını da ziyaret etti, burada görev yapan sağlık çalışanlarına karanfil verdi.

"İŞ VERENLER KÖTÜYE KULLANIYOR"



Hak -İş'in ardından Türk-İş temsilcileri Taksim Meydanı geldi. Bir konuşma yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Özellikle sağlık çalışanlarına TÜRK-İŞ topluluğu olarak, canı gönülden teşekkür ediyorum. En tepesinden en sonuna kadar bütün yetkililere. Sayın Cumhurbaşkanı 30 Haziran’a kadar işten çıkarımı uzattı. Bunu kötüye kullanan iş verenlerimiz hala devam ediyor" dedi.

"HER YERDE KUTLAMAK HAK"



Ardından meydana DİSK çıktı. Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu burada yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ın 365 gün çalışan işçi sınıfı ve emekçilerin taleplerini ifade ettiği gün olduğunu belirtti.

Bu yıl da 1 Mayıs'ın bir kez daha pandeminin ve salgının oluşturduğu koşullarda kutlandığını aktaran Çerkezoğlu, bütün işçi ve emekçilerin 1 Mayıs'ı başta Taksim Meydanı olmak üzere her yerde kutlamasının hak olduğunu söyledi.



Çerkezoğlu, gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması gerektiğini ifade ederek, herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.



Çerkezoğlu'nun açıklamasının ardından KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezer, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik ile TBB Merkez Konseyi Üyesi Çiğdem Arslan ile diğer sendika ve siyasi parti temsilcileri de birer konuşma yaptı.



Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve TMMOB Mimarlar Odası, Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN), Nakliyat-İş, Hak ve Eğitim Sendikası (HAKSEN), Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Vatan Partisi, Türkiye Gençlik Birliği üyeleri de farklı zamanlarda Kazancı Yokuşu'nda anma yaptı.



GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ



1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı'nı ve meydana çıkan tüm yollarda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bölge, demir bariyerlerle çevrildi.

Kapalı olmasına rağmen yürüyüş yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti.

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ARŞİV: BALKONLARDA 1 MAYIS'I KUTLADILAR