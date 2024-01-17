Fatih Mehmet Kocaispir kimdir? İşte Fatih Mehmet Kocaispir'in biyografisi

Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliği ve Adana Gençlik Kolları kurucu İl Başkanlığı yaptı. 2004 yerel seçimlerinde Seyhan/Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Kocaispir, aynı dönemde Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği görevinde bulundu. Halihazırda ise Yüreğir ilçe Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.



FATİH MEHMET KOCAİSPİR KİMDİR?



Fatih Mehmet Kocaispir, 1975 yılında Kadirli’de doğdu.



Kadirli İmam-Hatip Lisesi’nden 1993, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu.



Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yapan Kocaispir, avukatlık stajını tamamladıktan sonra 2000 yılından bu yana Adana Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

