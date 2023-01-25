Fatih'in madalyonu İstanbul'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih Sultan Mehmet madalyonunu İstanbul'a getirdi.



Duyuruyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat yaptı. Polat, "542 yıl önce Fatih Sultan Mehmet'in poz vererek yaptırdığı madalyon artık İBB'nin dolayısıyla tüm Türkiye'nin, hepimizin." dedi.



Teslim aldık, İstanbul’a getiriyoruz…



542 yıl önce Fatih Sultan Mehmet’in poz vererek yaptırdığı Costanzo da Ferrara madalyonu artık İBB’nin dolayısı ile tüm Türkiye’nin, hepimizin…



Güzelliklerde birleşen ülkemize hayırlı olsun☀️🌿 https://t.co/6mjtmT567T pic.twitter.com/R6fBpAB88X — Mahir Polat (@mhrpolat) January 24, 2023

Madalyon İngiltere'de Victoria and Albert Museum'da sergileniyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında İngiltere'den Fatih Sultan Mehmet tablosu satın almış, tablo belediyenin binasında sergilenmeye başlanmıştı.