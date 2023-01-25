Fatih'in madalyonu İstanbul'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İtalyan sanatçı Costanza de Ferrara’ın 1481’de yaptığı Fatih Sultan Mehmet madalyonunu İngiltere'den İstanbul'a getirdi.

Fatih'in madalyonu İstanbul'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (), Fatih Sultan Mehmet madalyonunu İstanbul'a getirdi.

Duyuruyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat yaptı. Polat, "542 yıl önce Fatih Sultan Mehmet'in poz vererek yaptırdığı madalyon artık İBB'nin dolayısıyla tüm 'nin, hepimizin." dedi.

Madalyon İngiltere'de Victoria and Albert Museum'da sergileniyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında İngiltere'den Fatih Sultan Mehmet tablosu satın almış, tablo belediyenin binasında sergilenmeye başlanmıştı.

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