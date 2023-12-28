FETÖ ile irtibatta olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını bildirdi.

FETÖ ile irtibatta olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında;  ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı. Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz."

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