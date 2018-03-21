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FETÖ operasyonunda 2 hakim adayı da gözaltında

Anadolu Ajansı

Türkiye

Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen 4 hakim ve savcı ile 2 hakim adayı gözaltına alındı.

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara, Balıkesir, Antalya, Kayseri ve Eskişehir'de 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Meslekten ihraç edilen 4 hakim ve savcı ile 2 hakim adayından oluşan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince bulundukları illerde gözaltına alındı.

Tokat'a getirilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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