Son dakika haberi! Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi depremin büyüklüğünü ilk olarak 8,1 olarak açıkladı ancak daha sonra 7,8'e düşürdü. Deprem ülkenin başkenti Suva'nın 105 kilometre açığında ve 608 kilometre derinlikte meydana geldi.
Pasifik Tsunami Uyari Merkezi, yıkıcı tsunamilerin beklenmediğini duyurdu. Hawai ve Yeni Zelanda için de tsunami tehlikesi bulunmuyor.
Fiji'de 7,8 büyüklüğünde deprem
ntv.com.trTürkiye
Pasifik okyanusundaki Fiji Adası açıklarında 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami tehlikesi bulunmuyor.
Son dakika haberi! Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi depremin büyüklüğünü ilk olarak 8,1 olarak açıkladı ancak daha sonra 7,8'e düşürdü. Deprem ülkenin başkenti Suva'nın 105 kilometre açığında ve 608 kilometre derinlikte meydana geldi.