Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi.



MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.''