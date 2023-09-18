Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG'li 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi.

'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.''

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